El Concejo Deliberante de Bialet Massé abrirá un nuevo período legislativo

Bialet Massé. El Concejo Deliberante de Bialet Massé anunció la apertura del período de sesiones ordinarias correspondiente al año 2026, invitando a toda la comunidad a participar de la sesión inaugural.

El acto se llevará a cabo el próximo domingo 1 de marzo a las 9:30 horas en el recinto de sesiones, ubicado en calle San Martín 751 de la localidad. La convocatoria está dirigida al público en general, en el marco del inicio formal del nuevo ciclo legislativo.

Noticias Relacionadas Bialet Massé: avanza el cercado perimetral en las canchas de la Plaza San Martín

Como es habitual, durante la sesión inaugural se espera que se presenten los principales lineamientos de gestión y los ejes de trabajo que marcarán la agenda legislativa del año. Este encuentro constituye uno de los momentos institucionales más relevantes del calendario político local, ya que establece el rumbo de las políticas públicas y proyectos que serán debatidos en el Concejo a lo largo de 2026.

Desde el cuerpo legislativo destacaron la importancia de la participación ciudadana en este tipo de instancias, que fortalecen la vida democrática y el vínculo entre representantes y vecinos.

La apertura del período de sesiones marca así el comienzo de una nueva etapa de trabajo institucional para Bialet Massé, bajo la gestión municipal 2023–2027.