Huerta Grande: municipio invita a un curso de lengua de señas

Huerta Grande. El municipio de Huerta Grande, a través de su área de Prensa, invitó a un nuevo curso de señas. Bajo el lema "Donde las manos hablan, un puente hacia la inclusión", el curso comenzará el próximo 13 de marzo.

"Te invitamos a sumarte a este espacio de aprendizaje que promueve la comunicación, la empatía y la inclusión en nuestra comunidad. El mismo se dictará todos los viernes desde las 14:00 hs en el área de Inclusión Social y Discapacidad, sito en Av. San Martín 1075, Huerta Grande", señala la gacetilla.

El curso es arancelado. Para Informes e inscripciones (solo mensajes): 351 337 1778 – 3548 574 971.