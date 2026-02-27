Juraron nuevos jueces de control y fiscales en el TSJ

En el Auditorio del Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez, en el Polo Judicial de Córdoba, se llevó a cabo este 26 de febrero la toma de juramento de nuevos jueces de Control y fiscales provinciales.

Prestaron juramento como jueces de Control Luis Iván Vocos Brouwer de Koning, Natalia Aguirre, María Belén Barbano y Soledad Marina Cañete. En tanto, asumieron como fiscales Alejandro Ernesto Smith, Federico Rivas, Alberto Rodolfo Falcón, Mónica Cecilia Barbero, Helio Santiago Olmos, Esilda Archilla Funes, Esteban Grand Grundy, Claudia Alejandra Romero, María Pía Mazzotta y Julio Mariano Bustos.

El acto fue presidido por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Domingo Sesin, y contó con la presencia de los vocales Aída Tarditti, María Marta Cáceres de Bollati, Luis Eugenio Angulo y Jessica Valentini.

También participaron el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López; el fiscal General de la Provincia, Juan Manuel Delgado; el defensor General, Pablo Bustos Fierro; y otras autoridades de los tres poderes del Estado.