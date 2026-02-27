La Cumbre: Alicio visitó el centro de monitoreo de cámaras de seguridad

Córdoba
viernes, 27 de febrero de 2026 · 00:29

La Cumbre. El intendente de La Cumbre, Pablo Alicio, llevó a cabo ayer en horas de la mañana una visita al centro de monitoreo de cámaras de seguridad que depende de la Guardia Local.

En este marco, representantes de algunos medios de prensa pudieron conocer de primera mano cómo es el funcionamiento de esta dependencia, a donde también confluyen los avisos que se emiten desde las alarmas comunitarias y la aplicación SegurApp.

Actualmente La Cumbre cuenta con 88 cámaras de seguridad a las que se sumarán próximamente cinco cámaras más gestionadas ante el Ministerio de Seguridad del Gobierno de la Provincia de Córdoba, 87 alarmas comunitarias a los que se incorporarán próximamente 9 equipos más en  la zona céntrica.

Pablo Alicio La Cumbre

