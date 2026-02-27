Marcos Torres Lima podría dejar la intendencia para asumir como ministro provincial

Alta Gracia. La ciudad de Alta Gracia atraviesa horas de intensa expectativa política. Aunque el silencio oficial es absoluto, trascendidos firmes que circulan tanto en el Centro Cívico como en ámbitos municipales señalan que el intendente Marcos Torres Lima estaría próximo a asumir como ministro de Desarrollo Social en el gobierno provincial que encabeza Martín Llaryora.

La eventual designación formaría parte de un recambio más amplio dentro del gabinete, pensado para fortalecer la gestión en la segunda mitad del mandato. En ese esquema, la actual ministra Laura Jure pasaría a ocupar una secretaría dentro de la misma cartera, abriendo paso al jefe comunal de Alta Gracia.

Impacto directo en la ciudad

De concretarse el movimiento, el viceintendente Jorge De Nápoli asumiría la conducción del municipio hasta el final del período. La transición, aunque institucionalmente prevista, implicaría una reconfiguración inmediata del escenario político local.

Torres Lima transita su segundo mandato consecutivo y no puede presentarse a una nueva reelección en 2027. Por ello, un eventual salto al gabinete provincial no sólo representaría un crecimiento en su carrera política, sino también el inicio anticipado de la disputa por la sucesión en la ciudad.

Silencio y especulaciones

Desde el oficialismo provincial evitan confirmaciones y sostienen que cualquier anuncio será formalizado por la Provincia. No obstante, la coincidencia de fuentes y la consistencia de las versiones alimentan la expectativa.

Por ahora, todo se mueve en el terreno de las especulaciones. Pero si se confirma, el movimiento marcará un punto de inflexión tanto en la administración municipal como en el armado político provincial, con repercusiones que comenzarán a sentirse de inmediato en el tablero de Alta Gracia.