Paredes hará un balance de su gestión y anunciará obras para Tanti

El intendente Emiliano Paredes encabezará el próximo martes 3 de marzo la apertura de sesiones del Concejo Deliberante de Tanti, hará un balance de su gestión y adelantará algunas de las obras más importantes que se realizarán durante el 2026. El mandatario dialogó con EL DIARIO en la previa de la ceremonia, destacó el éxito de convocatoria de la Fiesta Nacional del Cordero, adelantó que se auditarán las cuentas públicas y dijo que se logró cumplir con el 95% de la plataforma electoral.

Paredes es uno de los intendentes con mayor proyección del Valle de Punilla y tiene una de las imágenes positivas más altas.

Durante su gobierno, Tanti logró quebrar con años de desidia y profundizar un camino de crecimiento que ha logrado sortear la crisis que vive el país y garantizar los servicios públicos para los servicios. En ese sentido, mostró la voluntad política de escuchar, proyectar y ejecutar políticas públicas que respondan a las necesidades reales de Tanti y no a intereses personales.

El año pasado, se lograron gestionar y realizar importantes obras como la inauguración de la nueva Municipalidad, la refuncionalización del balneario El Diquecito y La Cascada, la ampliación del dispensario o la construcción de la Escuela PROA, pero también se hicieron fuertes inversiones en materia de conectividad (como la pavimentación de la Ruta 28 o la construcción del puente de Villa García), inclusión social y deportes (se hicieron polideportivos en distintos barrios de la localidad) y servicios, como fueron las nuevas perforaciones en Villa Parque Lago San Roque, entre otras.

«Tenemos una administración que cuida el dinero de los vecinos de Tanti pero que nunca dejó de hacer obras. Se hace lo que se tiene que hacer y se ahorra donde se puede ahorrar. Tenemos mucho por contarle a nuestros vecinos sobre este proceso de cambio que estamos viviendo y que ha logrado importantes resultados en la localidad»; dijo Paredes.

La ceremonia está prevista para el próximo martes 3 de marzo a las 11,30 horas en el Centro Cultural de Tanti.