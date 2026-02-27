Récord de aspirantes en la UPC: 26.472 preinscripciones

La Universidad Provincial de Córdoba (UPC) cerró el 20 de febrero su período de registro para la cohorte 2026 con un récord de 26.472 preinscripciones, lo que representa un incremento del 30% respecto de las 20.500 registradas en 2025.

Del total, 19.436 corresponden a las distintas unidades académicas de la Sede Capital —que incluyen las facultades de Arte y Diseño; Educación y Salud; Educación Física; Turismo y Ambiente; y el Instituto de Gestión e Innovación Tecnológica y Productiva— mientras que 7.036 pertenecen a las 12 sedes regionales.

La expansión territorial se enmarca en el proceso de federalización que impulsa la institución, con presencia en localidades como Bell Ville, Capilla del Monte, Río Tercero, Morteros, Laboulaye, Villa Dolores y Deán Funes. Para 2026 se suman sedes en Villa Carlos Paz, Marcos Juárez, Cruz del Eje, Mina Clavero y Las Varillas.

“La cifra de preinscripciones es un reflejo claro de la creciente expectativa de las comunidades de Córdoba en el acceso a estudios universitarios innovadores y de calidad”, señaló la rectora Julia Oliva Cúneo, quien destacó además el compromiso territorial que la universidad consolidó con su presencia regional.

La UPC cuenta con más de 100 propuestas académicas entre carreras de grado, pregrado, posgrado y nivel superior, con fuerte orientación hacia áreas tecnológicas, digitales, de salud y seguridad.

En un contexto complejo para el sistema universitario nacional, la institución provincial profundiza su crecimiento con un modelo basado en la inclusión, la accesibilidad y la articulación con sectores productivos locales, fortaleciendo el desarrollo académico en distintas regiones de Córdoba.