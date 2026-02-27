Un gesto final que dio vida a cuatro personas en Córdoba

El Nuevo Hospital San Roque realizó la primera donación en asistolia controlada (DAC) en un hospital provincial, un procedimiento que posibilitó que cuatro pacientes en lista de espera del Incucai accedieran a trasplantes de órganos y tejidos.

La intervención se llevó a cabo bajo la modalidad de Donación en Asistolia Controlada, donde el fallecimiento se certifica tras el cese irreversible de las funciones circulatorias. En este caso, el donante fue un hombre de 51 años, luego de aplicarse un protocolo de Adecuación del Esfuerzo Terapéutico.

Durante el operativo se ablacionaron riñones y tejidos corneales. La tarea implicó una articulación entre el Ecodaic, la Unidad Hospitalaria de Procuración (UHPROT) del San Roque y el soporte tecnológico del Hospital Córdoba, que aportó máquinas de perfusión renal.

Verónica Aquindo, subdirectora del Hospital San Roque, señaló que este tipo de procedimientos requiere una logística y coordinación distintas a las habituales, y destacó la capacidad del equipo para afrontar una intervención de alta complejidad. También subrayó la importancia de acompañar a las familias en un proceso que exige contención emocional y precisión técnica.

En el operativo se utilizaron dispositivos de perfusión hipotérmica otorgados por el INCUCAI al Hospital Córdoba. Esta tecnología permite extender el tiempo de isquemia entre la ablación y el implante, facilitando la logística cuando los receptores residen en otras provincias, además de mejorar la función inicial del órgano trasplantado.

Romina Quiroga, directora del Ecodaic, valoró el trabajo conjunto entre instituciones y recordó que el Hospital San Roque se constituyó en septiembre de 2025 como la primera unidad de procuración a nivel provincial, fortaleciendo la capacitación interna para operativos de esta magnitud.

La funcionaria adelantó que se crearán nuevas Unidades Hospitalarias de Procuración de Órganos y Tejidos tanto en hospitales públicos como en clínicas privadas, con el objetivo de ampliar la respuesta a los más de 900 cordobeses que actualmente esperan un trasplante.

La donación en asistolia controlada se encuentra regulada por la Ley 27.447, que reconoce la muerte por cese irreversible de funciones circulatorias como criterio válido. En 2023 el INCUCAI aprobó el protocolo nacional que establece los pasos técnicos y éticos para su implementación.

En Córdoba ya se realizaron cuatro procedimientos bajo esta modalidad: tres en el Hospital de Urgencias entre 2024 y 2025, y uno en la Clínica Reina Fabiola en 2024.