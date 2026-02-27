Villa María tendrá la primera Escuela de Cooperativas del interior

Villa María sumará una Escuela de Cooperativas y Mutuales tras la firma de un convenio entre el Ministerio de Cooperativas y Mutuales y la Municipalidad local. La institución será la primera de este tipo en radicarse en el interior provincial y estará orientada a la capacitación y profesionalización del sector.

El acuerdo fue suscripto por el ministro Juan Brandán y el intendente Eduardo Accastello, con participación de la legisladora Verónica Navarro Alegre y referentes de la economía social. El convenio establece un marco de cooperación institucional y asistencia técnica para la creación y funcionamiento de una sede local de la Escuela de Cooperativas y Mutuales de Córdoba.

Brandán señaló que la iniciativa permitirá dar respuesta a las necesidades de formación de cooperativas y mutuales de toda la región. Accastello, en tanto, destacó la identidad cooperativista de la ciudad y el impacto estratégico de fortalecer el sector mediante capacitación y apoyo institucional.

La sede desarrollará actividades pedagógicas, técnicas y de acompañamiento, con el objetivo de posicionar a Villa María como un polo regional de referencia en economía social y solidaria.

Durante la jornada también se entregaron aportes y resoluciones por más de $100 millones a entidades locales en el marco del Programa de Fortalecimiento a Cooperativas y Mutuales.

La Cooperativa de Trabajo 12 de Noviembre recibió $19 millones para la compra de tractores y motoguadañas. La Cooperativa de Trabajo El Ceibo accedió a $26 millones para maquinaria y herramientas. La Cooperativa de Servicios Públicos, Consumo, Vivienda, Servicios Sociales y Asistenciales Villa Ascasubi obtuvo $30 millones para implementar un sistema de medición inteligente prepago. En tanto, la Cooperativa de Trabajo La Villamariense recibió $28 millones destinados a la adquisición de un vehículo utilitario.