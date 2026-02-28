Córdoba refuerza lazos con China durante el Año Nuevo

La vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, recibió este sábado en la Unicameral al embajador de la República Popular China en Argentina, Wang Wei, en el marco de las celebraciones por el Año Nuevo Chino que se desarrollan este fin de semana en la capital provincial.

La reunión tuvo lugar en la sala de Labor Parlamentaria y contó con la presencia del presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, junto a funcionarios del área de Relaciones Internacionales. Durante cerca de una hora, las autoridades dialogaron sobre la consolidación de los vínculos institucionales, culturales y comerciales entre Córdoba y el país asiático.

“Es una alegría recibirlos en Córdoba. Estamos convencidos de que esta visita ayudará a seguir fortaleciendo el vínculo y a generar más oportunidades para nuestras empresas. Nuestra provincia tiene un rol estratégico en el país por su ubicación, su perfil industrial, el campo, las universidades y los espacios de innovación”, expresó Prunotto.

Por su parte, el embajador destacó las fortalezas educativas y culturales de la provincia, así como la hospitalidad de su gente. También subrayó que desde 2025 China se consolidó como el principal socio comercial de la Argentina, y señaló como ejes de integración la facilitación de visados y los vuelos directos entre ambos países.

Durante el encuentro se remarcó el perfil automotriz de Córdoba y el potencial de intercambio académico y cultural. Rodio planteó la posibilidad de organizar el próximo año un evento de mayor envergadura, como la tradicional Fiesta de las Linternas, y propuso llevar el cuarteto cordobés a territorio chino como parte de un intercambio musical.

Las autoridades provinciales ratificaron además el plan integral de internacionalización que se articula a través de la Agencia ProCórdoba, orientado a abrir nuevos mercados y fortalecer la cooperación global.

La actividad concluyó con un intercambio protocolar de presentes.

En paralelo, la Agencia Córdoba Cultura y el Instituto Confucio organizan este sábado 28 de febrero y domingo 1º de marzo dos jornadas abiertas en Ciudad Universitaria, con propuestas gastronómicas, artísticas y académicas para celebrar la llegada del Año Nuevo Chino.