187 estudiantes con discapacidad realizaron pasantías en trabajos reales

Durante el ciclo lectivo 2025, 187 estudiantes de la modalidad especial participaron de pasantías en contextos reales de trabajo en la provincia de Córdoba, en el marco del Sistema Integral de Pasantías impulsado por el Ministerio de Educación.

La iniciativa permitió que jóvenes con discapacidad accedieran a experiencias laborales auténticas, aplicando saberes aprendidos en la escuela dentro de ámbitos productivos concretos. En total, 37 instituciones educativas articularon acciones con distintos sectores del entramado socioproductivo provincial.

Las pasantías forman parte del espacio curricular de Formación Laboral, eje del segundo ciclo de la educación secundaria de la modalidad especial, y constituyen un tramo clave para el desarrollo de autonomía, habilidades para la vida adulta y proyección laboral.

Además del aprendizaje en terreno, el sistema incorpora trayectos formativos con certificaciones de validez nacional, orientadas a rubros estratégicos del desarrollo local y regional. Entre ellos se incluyen viverismo, jardinería y horticultura; cocina y panadería; y producción de bienes y servicios locales, ampliando las oportunidades de inserción laboral futura.

Desde el Ministerio de Educación destacaron que estas experiencias fortalecen las trayectorias educativas y generan condiciones reales para una educación inclusiva. En esa línea, se subrayó que el contacto temprano con el mundo del trabajo resulta central para construir confianza, competencias prácticas y sentido de pertenencia social.

De cara al próximo ciclo lectivo, el Gobierno provincial anticipó un nuevo paso dentro del programa TransFORMAR@Cba: la creación de Centros Integrales de Formación Laboral en escuelas precursoras de la modalidad especial. El objetivo es profundizar el modelo inclusivo y consolidar el vínculo entre educación, trabajo y comunidad.