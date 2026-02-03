Bomberos realizarán hoy un simulacro de rescate en altura frente al Patio Olmos

Este martes por la mañana, Bomberos de la Policía de Córdoba llevarán a cabo un simulacro de rescate en altura y extinción de incendios en pleno centro de la ciudad, frente al Patio Olmos, en la intersección de avenida Vélez Sarsfield y bulevar San Juan.

La actividad comenzará a partir de las 9.00 y forma parte de las prácticas operativas de capacitación permanente que desarrolla la fuerza, orientadas a reforzar los procedimientos de intervención y mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias de alta complejidad.

Durante la jornada se ejecutarán maniobras de evaluación, asistencia y rescate de personas en altura, además de simulacros de extinción de incendios, con la utilización del camión escalera, una unidad que cuenta con una capacidad operativa de hasta 55 metros de altura.

Este tipo de entrenamientos ya se viene realizando en otros puntos de la ciudad, como en edificios del complejo Capitalinas, donde se pusieron en práctica distintas técnicas y protocolos ante escenarios de riesgo.

Para el desarrollo del simulacro, personal de la Municipalidad de Córdoba realizará un corte del carril izquierdo de la avenida Vélez Sarsfield, entre avenida Duarte Quirós y bulevar San Juan, con el objetivo de garantizar la seguridad y permitir la normal circulación del tránsito en el sector.