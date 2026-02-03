Divorcios en Córdoba: seis de cada diez se dan entre los 41 y 60 años

El 63% de los divorcios dictados por los juzgados de Familia de la ciudad de Córdoba corresponde a cónyuges que tenían entre 41 y 60 años al momento de iniciar el trámite. El dato surge de una investigación que analizó sentencias emitidas entre 2022 y 2024, y que se basó en el relevamiento sistemático de resoluciones judiciales.

El informe señala además que el 19% de los divorcios involucró a personas de 31 a 40 años, mientras que en un 10% de los casos los cónyuges tenían entre 61 y 70 años. Incluso, se detectaron matrimonios que superaban los 30 años de duración al momento de la disolución.

Según el estudio, la duración promedio de los matrimonios fue de 14 años, y los procesos de divorcio se concentraron mayormente en la etapa de madurez de la vida. En ese marco, se observa una diferencia en la iniciativa de las rupturas: las mujeres inician con mayor frecuencia los divorcios en vínculos de entre 20 y 30 años, mientras que los hombres lo hacen más en matrimonios muy breves —menores a un año— o en relaciones de entre 15 y 20 años.

El análisis también abordó las dinámicas familiares posteriores al divorcio y advirtió la persistencia de estructuras tradicionales. En el 39% de los casos, los hijos e hijas continúan residiendo principalmente en el domicilio materno. En el 25%, se acordó un régimen de cuidado personal alternado, mientras que solo en el 8,7% los niños permanecen principalmente en el hogar paterno.

La investigación concluye que, aun tras la disolución del vínculo matrimonial, la gestión cotidiana de los cuidados y necesidades de los hijos sigue recayendo mayoritariamente en las madres, lo que refleja la permanencia de patrones arraigados en la organización familiar.

El trabajo fue desarrollado por un equipo interdisciplinario del ámbito judicial y forma parte de una publicación especial que reúne investigaciones aplicadas a la justicia cordobesa.