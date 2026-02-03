¿Dónde pueden donar sangre en febrero en Córdoba Capital e interior?

Durante febrero, se realizarán colectas de sangre en Córdoba Capital y en localidades del interior, con el objetivo de sostener el abastecimiento para cirugías, partos, tratamientos médicos y emergencias viales. Desde el sistema sanitario provincial remarcaron la importancia de donar de manera voluntaria y habitual, especialmente en los meses de verano, cuando la concurrencia suele bajar.

La sangre es un recurso imprescindible que no se puede fabricar y cuya disponibilidad depende exclusivamente de la solidaridad de la comunidad. Por ese motivo, el Banco de Sangre invita a vecinos y vecinas a sumarse a las jornadas programadas en hospitales y centros de salud.

Dónde donar en Córdoba Capital

Todos los viernes de febrero, desde las 8, se realizan colectas en el Hospital Materno Neonatal, ubicado en Manuel Cardeñosa 2900.

Además, hay fechas específicas durante el mes:

11 de febrero: Servicio de Hemoterapia del Hospital Córdoba – Av. Patria 656 – 8:00

14 de febrero: Banco de Sangre – Rosario de Santa Fe 374 (Viejo Hospital San Roque) – 7:30

21 de febrero: Rotary La Cumbre, Escuela María Josefa Bustos – Alberdi 277 – 9:00

24 de febrero: Servicio de Hemoterapia del Hospital Tránsito Cáceres – Buchardo 1250 – 8:00

Colectas en el interior de la provincia

26 de febrero – La Calera: Servicio de Hemoterapia del Hospital Materno Infantil Dr. Arturo Illia – República de Bolivia s/n – 8:30

28 de febrero – Salsipuedes: CAPS Julián Ostrovsky (Córdoba esquina Maipú) – 8:30

Requisitos para donar sangre

Para donar, se debe tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, sentirse saludable y concurrir con DNI, cédula o pasaporte. También se recomienda haber descansado al menos seis horas.

En caso de haberse vacunado, se debe respetar el tiempo de espera correspondiente: 72 horas luego de la vacuna contra el Covid-19, 24 horas tras la antigripal y 30 días si se recibió la vacuna contra el dengue.

Antes de la extracción, se aconseja realizar un desayuno liviano, con infusiones azucaradas, evitando lácteos y comidas grasas.