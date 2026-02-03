Impulsan proyectos de vivienda para efectivos policiales de Córdoba

Con el objetivo de brindar respuestas concretas al déficit habitacional, el jefe de Policía, Marcelo Marín, encabezó una mesa coordinadora para impulsar proyectos de vivienda y desarrollo de loteos en articulación con programas del Gobierno de Córdoba. El encuentro se centró en facilitar el camino para que los efectivos puedan acceder a su casa propia mediante el apoyo de mutuales y el Estado.

De la jornada participaron figuras centrales del gabinete provincial, como el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el ministro de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandán. La presencia de estas áreas busca aceitar los mecanismos de financiamiento y organización de los terrenos destinados a los socios del Círculo.

También formaron parte del cónclave el presidente del Círculo de Suboficiales, Jorge Heredia, el subjefe de Policía Alberto Bietti, además de asesores e integrantes del Concejo Deliberante. Durante la reunión, se reafirmó el compromiso de mejorar las condiciones de vida de quienes cumplen funciones esenciales en la sociedad, poniendo la cuestión de la vivienda como una prioridad en la agenda actual.