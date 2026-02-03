La donación de órganos y tejidos creció con fuerza en Córdoba durante 2025

Durante 2025, la provincia de Córdoba registró un crecimiento del 15% en la actividad de donación de órganos y tejidos en comparación con el año anterior. Así lo informó el Ente Coordinador de Ablación e Implante de Córdoba (Ecodaic), dependiente del Ministerio de Salud provincial, al presentar el balance anual del sistema de procuración.

A lo largo del año se realizaron 113 operativos de donación, frente a los 98 concretados en 2024. De ese total, 63 correspondieron a donaciones de órganos y 50 a tejido corneal, lo que permitió concretar el trasplante de 153 órganos y 134 córneas, beneficiando a cientos de personas, entre ellas 25 niños y niñas.

Uno de los datos más destacados del informe fue el crecimiento exponencial en la donación de tejido corneal, que pasó de 26 donantes en 2024 a 50 en 2025, lo que representa un incremento del 92%.

La directora del Ecodaic, Romina Quiroga, explicó que este avance está vinculado a una mejora sustancial en los procesos de detección. A diferencia de la donación de órganos sólidos —que requiere condiciones de fallecimiento muy específicas—, la procuración de córneas se amplió gracias a su detección en diversas unidades clínicas, y no únicamente en las Unidades de Terapia Intensiva.

“Este logro refleja el compromiso de un equipo de salud capacitado para transformar el dolor en esperanza, detectando cada oportunidad de donación incluso en los momentos más difíciles”, señaló Quiroga. También destacó el fortalecimiento de una cultura solidaria en la sociedad cordobesa: “Donar es un derecho que nos permite trascender y ayudar a otros. Cuando las instituciones y la sociedad se unen con un propósito humano, la vida siempre gana”.

Los resultados fueron posibles gracias al trabajo articulado de 31 centros de salud públicos y privados distribuidos en todo el territorio provincial, que participaron activamente en los procesos de donación de órganos y tejidos.

En materia de donación de tejidos, durante 2025 se concretaron 1.242 procesos, superando las 1.156 donaciones registradas el año anterior, lo que consolida una tendencia sostenida de crecimiento en el sistema sanitario provincial.