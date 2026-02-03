La Provincia otorgó $63 millones a cooperativas de Villa María

El Gobierno de Córdoba entregó aportes por más de 63 millones de pesos a entidades de la economía social de Villa María, en el marco del programa de Fortalecimiento Cooperativo y Mutualista, que impulsa el Ministerio de Cooperativas y Mutuales.

La entrega fue encabezada por el ministro Gustavo Brandán, junto al intendente Eduardo Accastello, y estuvo destinada a fortalecer el trabajo de las cooperativas CuidArteBien, IDEAR y LUDOTY.

Los fondos permitirán avanzar en procesos de profesionalización, la adquisición de equipamiento y la modernización de servicios, con el objetivo de consolidar el desarrollo de estas entidades y potenciar su impacto en la comunidad.

Durante el acto, Brandán destacó el rol estratégico del sector cooperativo y mutual en el entramado social y productivo de la provincia.

“El cooperativismo es sinónimo de federalismo: en cada pueblo y en cada ciudad, las cooperativas generan empleo genuino y hacen que los recursos queden en la economía regional, impulsando el desarrollo local”, afirmó.

El ministro subrayó además que el Gobierno provincial sostiene políticas públicas orientadas a acompañar el crecimiento del sector, con una mirada integradora, inclusiva y federal.

En ese marco, se anunció que en las próximas semanas se firmará un convenio para la creación de la sede regional de la Escuela de Cooperativas y Mutuales, una iniciativa que permitirá ampliar la formación especializada en economía social en el centro de la provincia.

Por su parte, el intendente Accastello valoró la presencia del ministro y el enfoque territorial de la gestión provincial.

“La política de cooperativas y mutuales que impulsa el gobernador Martín Llaryora es extraordinaria. Su impacto se ve en cada ciudad. Empleo es trabajo más capacitación, más proyección y mejor calidad de vida, y eso ocurre cuando provincia y municipio trabajan juntos”, señaló.

Del encuentro participaron también la legisladora provincial Verónica Navarro Alegre, funcionarios municipales y representantes de las cooperativas beneficiadas.