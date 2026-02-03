Provincia y Rotary coordinan acciones para fortalecer el trabajo en los barrios

Con el objetivo de fortalecer el entramado social, el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, recibió al gobernador de Rotary, Leonardo Mangoldt. La reunión, realizada en El Panal, se centró en coordinar esfuerzos entre el Estado provincial y la organización para potenciar acciones en salud, educación y medio ambiente.

Durante el cónclave, del que también participaron funcionarios de vinculación comunitaria y representantes de Capilla del Monte, se destacó la importancia de utilizar la red de voluntariado de Rotary como un aliado territorial. La intención es que la sinergia entre ambos sectores permita dar respuestas más rápidas y concretas a las necesidades de cada localidad cordobesa.

Como resultado del encuentro, las autoridades acordaron avanzar en el diseño de proyectos específicos que aprovechen la capacidad de gestión de la provincia y la experiencia de los socios rotarios. Se espera que los próximos pasos incluyan un relevamiento de necesidades locales para poner en marcha iniciativas que impacten directamente en la calidad de vida de los vecinos.