Saltos que impresionan: el torneo nacional llega a Córdoba

Córdoba vuelve a ubicarse en el centro del deporte acuático nacional con la realización del 42° Campeonato y Encuentro Nacional Interclubes de Saltos Ornamentales, que se desarrollará desde este miércoles 4 y hasta el viernes 6 de febrero, a partir de las 16, en el Club Municipalidad, en barrio Alta Córdoba.

Durante tres jornadas, el público podrá disfrutar de un espectáculo deportivo de alto nivel, con la participación de delegaciones provenientes de Córdoba, Mar del Plata y Buenos Aires, en uno de los certámenes más tradicionales de la temporada estival. La entrada será libre y gratuita para vecinos y vecinas.

El campeonato está destinado a deportistas afiliados a la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos y forma parte de los eventos más relevantes del calendario anual de la disciplina. Competirán categorías infantiles, juveniles, sincronizados y open, esta última integrada por clavadistas mayores de 14 años que cumplen con series obligatorias según reglamentación internacional y, en muchos casos, forman parte de selecciones nacionales.

Las pruebas se llevarán a cabo en trampolín de 1 y 3 metros y en plataforma de 5 metros, incluyendo saltos sincronizados y competencias open. El torneo tendrá carácter evaluativo y contará con jueces certificados a nivel nacional e internacional, lo que permitirá actualizar el ranking argentino con vistas a futuras competencias fuera del país.

En paralelo al campeonato principal, se realizará el Encuentro Nacional de la Escuela de Saltos Ornamentales, destinado a chicos y chicas que se inician en la disciplina. Participarán niños y niñas de entre 4 y 13 años, con pruebas individuales adaptadas a cada edad en trampolín y plataforma.

La actividad es organizada por la Subsecretaría de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Córdoba, con el aval de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos y la Federación Cordobesa de Natación. Además, la ciudad impulsa la disciplina a través de su Escuela Municipal de Iniciación en Saltos Ornamentales, que funciona durante todo el año en el Club Municipalidad, con entrenamientos en seco y actividades formativas para los más chicos.