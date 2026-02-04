Ardió aserrín en un ascensor y se desató un incendio en barrio Güemes

Un incendio se registró durante la madrugada de este martes en un edificio ubicado sobre avenida Vélez Sarsfield al 1050, en barrio Güemes, lo que motivó la intervención de personal de Bomberos.

Según se informó, el fuego se originó en un montículo de aserrín que se encontraba en la parte superior de un ascensor, el cual estaba detenido en el segundo subsuelo del inmueble al momento del hecho.

Los bomberos lograron controlar rápidamente el incendio, evitando que se propagara a otros sectores del edificio. No se reportaron personas heridas y las causas que dieron origen al fuego son materia de investigación.