Avanza una obra clave para aliviar inundaciones en el sur de Córdoba

La Provincia avanza con una obra estratégica para mejorar el drenaje pluvial en el sur de la ciudad de Córdoba, una zona históricamente afectada por anegamientos durante lluvias intensas. Se trata de la readecuación del desagüe Hospital Misericordia–Villa El Chaparral, que registra un avance del 87% y demanda una inversión superior a los 4.438 millones de pesos, ejecutada de manera conjunta con la Municipalidad.

Los trabajos se desarrollan en el tramo comprendido entre avenida Vélez Sarsfield y el arroyo La Cañada, dentro de una cuenca urbana que recibe importantes aportes de agua desde el sur de la ciudad y presenta dificultades para evacuar excedentes hídricos en episodios de precipitaciones abundantes.

El área de influencia de la obra abarca unas 510 hectáreas, delimitadas por avenida de Circunvalación, calle Bunge, avenida Armada Argentina y Ciudad Universitaria, donde confluyen los desagües de Vélez Sarsfield y del conducto de calle Bunge, que atraviesan el predio del Hospital Misericordia antes de descargar en La Cañada.

La intervención contempla la construcción de una nueva conducción subterránea de 450 metros, que reemplaza al canal existente de 435 metros, el cual había quedado seriamente dañado tras sucesivas crecidas. La nueva infraestructura permitirá incrementar la capacidad de evacuación del agua y dar una respuesta definitiva a un problema estructural del sector.

El sistema está conformado por dos módulos de hormigón armado, de 2 metros de alto por 2 metros de ancho cada uno, alcanzando una sección hidráulica total de 8 metros cuadrados a lo largo de todo el tramo. Además, las tareas incluyen demoliciones de estructuras existentes, excavaciones, ejecución de cámaras de inspección, nuevos cruces bajo las calles Ayacucho y Belgrano y la adecuación de sumideros.

Esta obra se articula con otros trabajos del sistema pluvial que dan cobertura a barrios como Cáceres, Güemes, Colinas, Parque Vélez Sarsfield, Ciudadela, San Daniel, Las Flores, Iponá, San Fernando, Kennedy y General Artigas, fortaleciendo la infraestructura hídrica urbana y mejorando la seguridad ante futuras crecidas.