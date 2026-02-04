Bialet Massé celebra el folclore con dos noches en la Carpa Gastronómica

Bialet Massé. La música popular argentina será protagonista en Bialet Massé con la realización de la Gran Peña Folklórica, una propuesta que se desarrollará durante dos noches consecutivas, con entrada libre y gratuita, en la Carpa Gastronómica de la localidad.

El ciclo comenzará el miércoles 4 de febrero, a las 21 horas, con las presentaciones de Denis Dane, Keila Oses y Pichy Acosta, tres artistas que ofrecerán un repertorio atravesado por la canción folclórica, las voces femeninas y la impronta instrumental, en un clima íntimo y festivo.

La celebración continuará el jueves 5 de febrero, también desde las 21, con una segunda jornada que contará con la participación de Ankas, Maxi Banegas y Nelson, quienes llevarán al escenario propuestas que combinan tradición y nuevos sonidos, reafirmando la vigencia del folclore como expresión popular.

Ambas peñas se realizarán en la Carpa Gastronómica Bialet Massé, ubicada en Avenida Cárcano, esquina Ruta Nacional 38, un espacio pensado para el encuentro familiar, donde la música en vivo se suma a la oferta gastronómica y al disfrute al aire libre.

La iniciativa invita a vecinos y visitantes a compartir dos noches de música, baile y cultura, fortaleciendo los espacios de difusión del folclore y promoviendo el acceso gratuito a espectáculos artísticos durante la temporada de verano.