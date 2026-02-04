Capilla del Monte: el municipio continúa embelleciendo los lugares públicos

Capilla del Monte. El municipio de Capilla del Monte a través de su área de mantenimiento urbano, continúa con las tareas de Mantenimiento Urbano.

Durante la semana en curso, se continuó con el relleno y nivelado de calles en el Barrio Faldas del Uritorco.

También se trabajó en la instalación de nuevos reductores de velocidad en Barrio Centro y en los accesos a la localidad, con su respectiva señalética vial.

Por otro lado, se informó que se llevó a cabo el desmalezado y limpieza en el Balneario Municipal Calabalumba, además de banquinas y colectoras de la Ruta 38.

También se realizaron recambio de Luminarias LED en distintos puntos de la localidad.