Córdoba lanzó un currículum innovador para transformar la educación

El Ministerio de Educación de la Provincia presentó oficialmente el Currículum Córdoba, un nuevo diseño curricular para los niveles de Educación Inicial, Primaria y el ciclo básico de la Educación Secundaria. La propuesta se inscribe en el marco de las políticas públicas orientadas a transformar las experiencias escolares y dar respuesta a los desafíos del siglo XXI, y se consolida como una iniciativa innovadora y de vanguardia a nivel nacional.

El nuevo diseño curricular recupera y potencia el trabajo que las instituciones educativas vienen desarrollando en el territorio, y se plantea como una herramienta clave para la toma de decisiones pedagógicas. Fue construido de manera colectiva, en diálogo permanente con la comunidad educativa y con diversos sectores de la sociedad.

Lejos de concebirse como un documento cerrado, el Currículum Córdoba se presenta como un marco dinámico, en permanente revisión y actualización, que reconoce a las escuelas como protagonistas del proceso educativo.

Durante la presentación, el ministro de Educación de la Provincia, Horacio Ferreyra, destacó que el lanzamiento marca un hito en la gestión educativa provincial. “Estamos ante un diseño curricular que expresa qué sociedad queremos construir. Estos materiales son el resultado de una convicción profunda: la escuela debe dialogar con su tiempo y con su territorio”, señaló.

En la misma línea, la secretaria de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, Gabriela Peretti, subrayó la importancia del trabajo institucional y colectivo que sostiene la propuesta. “Buscamos una profesionalización docente situada, basada en el trabajo colaborativo dentro de las escuelas”, afirmó.

Desde la Subdirección de Desarrollo Curricular, Natalia González definió la iniciativa como un “currículum vivo”, construido en la práctica cotidiana. “El currículum es una palabra que circula, se interpreta y se reescribe en cada jardín y en cada escuela”, explicó.

Una de las principales innovaciones del Currículum Córdoba es su accesibilidad. A través de la plataforma www.curriculumcordoba.ar, docentes de toda la provincia pueden acceder a los documentos curriculares, recursos interactivos para su apropiación pedagógica, materiales audiovisuales y propuestas para el trabajo institucional.

La iniciativa trasciende el formato digital e incorpora también dispositivos lúdicos y presenciales que fortalecen el oficio de enseñar en las escuelas y comunidades. Entre ellos se destaca el juego de cartas “Exploradoras y Exploradores del Currículum”, que propone una forma creativa y dialógica de abordar los nuevos diseños curriculares, favoreciendo el intercambio entre equipos docentes y la reflexión colectiva sobre la práctica.

De este modo, el Ministerio de Educación consolida una política curricular que pone en el centro las trayectorias escolares completas, la integración de saberes, la sostenibilidad y el protagonismo de las instituciones educativas.