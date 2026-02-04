Córdoba refuerza la enseñanza de la Shoá en las escuelas

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba fortaleció el trabajo articulado para la enseñanza de la Shoá en el sistema educativo, a partir de un encuentro encabezado por el ministro Horacio Ferreyra con autoridades del Museo del Holocausto de Buenos Aires y de DAIA Córdoba.

Durante la reunión, se destacó el rol pionero de Córdoba, primera provincia del país en sancionar una ley que garantiza la enseñanza de la Shoá en las escuelas, y se avanzó en líneas de acción conjuntas para profundizar su abordaje pedagógico y vincularlo con problemáticas actuales como los discursos de odio, el antisemitismo y la violencia.

El encuentro se dio en el marco de la visita a la provincia de Fabiana Mindlin, secretaria general del Museo del Holocausto de Buenos Aires, quien participó como oradora en el acto por el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, organizado por el Gobierno provincial junto a DAIA Córdoba.

Participaron también el secretario de Educación, Luis Franchi; la secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, Claudia Maine; y representantes de DAIA Córdoba, encabezados por su presidente Adrián Ganzburg.

En el intercambio se remarcó la importancia de profundizar el trabajo articulado entre el Ministerio, el Museo y las organizaciones de la comunidad, con el objetivo de potenciar proyectos, recursos didácticos y prácticas de enseñanza que permitan abordar la Shoá de manera integral, desde una mirada crítica y comprometida con los derechos humanos.

El ministro Ferreyra subrayó que la enseñanza de la Shoá constituye una política educativa central para la formación ciudadana, orientada a fortalecer la memoria colectiva, la convivencia democrática y el rechazo a toda forma de discriminación y exclusión.