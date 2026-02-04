Córdoba trazó los ejes educativos con mirada a 2027

El Ministerio de Educación de la Provincia presentó los lineamientos estratégicos de gestión educativa para 2026, en un encuentro realizado en el ISEP junto a los equipos del organismo y áreas vinculadas a ambiente y sostenibilidad. La definición de esta hoja de ruta apunta a ordenar el inicio del ciclo lectivo y consolidar un rumbo con proyección a 2027.

Durante la apertura, el ministro Horacio Ferreyra remarcó que la sostenibilidad dejó de ser un eje aislado para convertirse en una dimensión transversal de la formación. En ese marco, planteó una mirada integral del sistema educativo, al que definió como pilar estratégico del desarrollo provincial, con un Estado presente, planificado y con decisiones basadas en datos y evidencia.

Al repasar el rumbo de la gestión, Ferreyra sostuvo que el plan estratégico 2024–2027, con proyección a 2033, se construye de manera participativa y evoluciona a partir de la experiencia acumulada. En ese sentido, destacó el concepto de “gobernanza aumentada”, orientado a fortalecer las Coordinaciones Locales de Educación mediante el uso de tecnología e información para responder a las realidades de cada comunidad.

El encuentro también permitió realizar un balance de los últimos dos años, donde se mencionaron avances como la universalización de la sala de 3 años, mejoras en alfabetización, entrega de equipamiento informático, obras de infraestructura escolar y una reducción sostenida del abandono.

De cara a 2026, el Ministerio definió una serie de prioridades: mejorar los aprendizajes en Matemática, simplificar procesos administrativos para resguardar el tiempo de aula, fortalecer el bienestar emocional de las comunidades educativas, ampliar el programa Transformar Córdoba de 200 a 1400 escuelas, profundizar el vínculo entre educación y trabajo a través de la formación dual, y continuar con la mejora de la infraestructura y el equipamiento escolar.

La jornada concluyó con mesas de trabajo técnico, destinadas a traducir los lineamientos en acciones concretas que permitan un año de implementación efectiva en todo el territorio provincial.