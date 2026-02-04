Cordobeses en Alerta: Llaryora supervisó el programa puerta a puerta en Empalme Obrero

El gobernador Martín Llaryora encabezó una recorrida “puerta a puerta” por el barrio Empalme Obrero para supervisar en territorio el funcionamiento del programa Cordobeses en Alerta y reforzar el vínculo directo con los vecinos que ya forman parte del sistema de prevención.

Acompañado por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, el mandatario dialogó cara a cara con los habitantes del sector para conocer su experiencia con la herramienta, evaluar su uso cotidiano y recoger aportes que permitan seguir mejorando el servicio. La actividad tuvo como objetivo fortalecer la participación vecinal, uno de los ejes centrales de la política de seguridad que impulsa la Provincia.

Durante la visita, Llaryora destacó la importancia de la cercanía con la comunidad y del trabajo articulado entre el Estado y los vecinos para construir barrios más seguros. En ese sentido, remarcó que el uso responsable del sistema es clave para la detección temprana de situaciones que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana.

Un programa que crece y suma adhesiones

Actualmente, Cordobeses en Alerta funciona en 144 barrios de la ciudad de Córdoba y cuenta con más de 107.000 vecinos adheridos, organizados en ocho cuadrantes operativos que permiten optimizar la respuesta ante incidentes.

La recorrida se desarrolló en el Cuadrante 5, el de mayor nivel de participación, con 19.160 vecinos incorporados sobre una población total de 60.191 personas. Este sector abarca 17 barrios, entre ellos San Vicente, Maipú, Empalme y Empalme Obrero.

Más de 33 mil alertas vecinales

Desde la puesta en marcha del programa, el Cuadrante 5 registró 33.547 alertas, principalmente por 12.585 situaciones sospechosas y 5.789 disturbios, lo que refleja un uso activo y responsable de la herramienta por parte de la comunidad.

Tanto Llaryora como Quinteros coincidieron en subrayar que la prevención en materia de seguridad se fortalece con la participación ciudadana y el compromiso conjunto entre el Estado y los vecinos, consolidando una red de alerta temprana en los barrios de la capital.