El jazz, el candombe y la bossa tendrán su noche en La Cumbre

La Cumbre. La música vuelve a tomar protagonismo en La Cumbre con una propuesta que invita al encuentro y a la exploración sonora. El próximo sábado 7 de febrero, a las 21 horas, se presentará “Jazz al Río”, un espectáculo que combina jazz, candombe y bossa, y que promete una experiencia musical cargada de ritmo, improvisación y sensibilidad.

El concierto estará encabezado por Santiago Fortich, junto a los músicos Jeremías Cassi y Rodri Della Vedova, quienes desplegarán un repertorio atravesado por influencias afroamericanas y latinoamericanas, en un diálogo constante entre tradición y contemporaneidad. La propuesta se apoya en la libertad expresiva del jazz y en los pulsos cálidos del candombe y la bossa nova, generando un clima íntimo y envolvente.

El encuentro tendrá lugar en la Sala Caraffa, ubicada en Pasaje Tassano 55, un espacio que se consolida como punto de referencia para la actividad cultural en la localidad.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $6.000, mientras que en puerta costarán $8.000. Para jubilados, el precio será de $4.000, facilitando el acceso a una propuesta artística de calidad.

“Jazz al Río” se presenta como una oportunidad para disfrutar de música en vivo, compartir una noche distinta y dejarse llevar por sonidos que fluyen, como el río, entre géneros, estilos y emociones.