El Ministerio de Educación planifica el ciclo 2026 con foco en aprendizajes y sostenibilidad

El Ministerio de Educación de la Provincia realizó un encuentro en el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos (ISEP) junto a su equipo de gestión para delinear los ejes de la política educativa de cara al inicio del ciclo lectivo 2026, con una mirada estratégica puesta en 2027.

Durante la apertura, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, dio la bienvenida al equipo de la Secretaría General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía y remarcó que la sostenibilidad dejó de ser un eje aislado para convertirse en un componente central de la formación educativa actual.

En su exposición, Ferreyra propuso una visión integral del sistema educativo, al definir a la educación como el pilar estratégico fundamental para el progreso de la provincia. En ese marco, destacó la importancia de un Estado presente y planificado, que articule sensibilidad territorial con decisiones basadas en evidencia y datos concretos.

Evolución y proyección

Al referirse al rumbo de la gestión, el ministro señaló que el plan estratégico 2024–2027, con proyección a 2033, continúa en pleno desarrollo. “Nuestra gestión no es fruto del azar; evolucionamos a partir de un plan que hemos construido participativamente, transformando la experiencia previa en nuevas oportunidades de mejora para cada escuela, municipio y comuna”, expresó.

Esta línea de trabajo se apoya en una lógica de “gobernanza aumentada”, orientada a fortalecer el rol de las Coordinaciones Locales de Educación (CLE), incorporando tecnología e información para acercar la gestión a la realidad de cada comunidad.

Balance y desafíos

El encuentro permitió repasar los principales logros de los últimos dos años, entre ellos la universalización de la sala de 3 años, los avances en alfabetización, la entrega de equipamiento informático, las obras de infraestructura escolar y la significativa reducción del abandono escolar.

De cara al ciclo lectivo 2026, se definieron como prioridades:

La mejora de los aprendizajes en Matemática.

La simplificación administrativa para resguardar el tiempo pedagógico en el aula.

El bienestar emocional y el cuidado integral de las comunidades educativas.

La ampliación del programa Transformar Córdoba, que pasará de 200 a 1400 escuelas.

El fortalecimiento del vínculo entre educación y trabajo, con foco en la formación dual y el desarrollo productivo.

La mejora continua de la infraestructura y el equipamiento escolar, entre otros ejes.

“La educación se transforma cuando hay coherencia entre el decir y el hacer, estando en el territorio y priorizando siempre el derecho a aprender”, concluyó Ferreyra. La jornada finalizó con mesas de trabajo técnico destinadas a traducir estos lineamientos en acciones concretas para un 2026 con avances pedagógicos en toda la provincia.

Del encuentro participaron también el secretario de Educación, Luis Franchi; la secretaria de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, Gabriela Peretti; la secretaria de Coordinación Territorial, Nora Bedano; la secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, Claudia Maine; la subsecretaria de Administración, Lucía Escalera; y equipos técnicos de la Secretaría General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía, entre otros.