Valle Hermoso se prepara para vivir la Gran Peña de la Fundación

Valle Hermoso. La música, la danza y las tradiciones populares serán protagonistas el próximo 8 de febrero en Valle Hermoso, con la realización de la Gran Peña de la Fundación, un evento que reunirá a destacados artistas locales y regionales en una noche pensada para celebrar la identidad cultural.

La cita será a partir de las 21 horas en el Polideportivo Municipal, con entrada libre y gratuita, lo que convierte a la propuesta en una invitación abierta a toda la comunidad y a quienes visiten la localidad durante la temporada estival.

El escenario contará con una variada grilla artística que incluirá la participación de La Serrana Folclórica, Marisa Luján, Emanuel “El Andariego” Giraudo y El Embrujo, además de los ballets Inti Raimi, Lampatu Mayu y José Hernández, que aportarán el color y la fuerza de la danza tradicional.

La jornada se completará con un desfile de agrupaciones gauchas, la presencia de artesanos, food trucks y propuestas de comidas criollas, generando un espacio de encuentro que combina espectáculo, gastronomía y tradiciones.

Organizada con el acompañamiento de la Municipalidad de Valle Hermoso, el área de Cultura y organismos provinciales, la Gran Peña de la Fundación se perfila como uno de los eventos destacados del verano, reafirmando el valor del folclore y el trabajo cultural colectivo como expresión viva de la identidad serrana.