Circunvalación y Ruta 36: desvíos desde este viernes por obras del altonivel

Desde este viernes por la mañana se implementarán desvíos de tránsito en el sector sur de la ciudad de Córdoba debido al avance de la obra del altonivel en Circunvalación y avenida Vélez Sarsfield. Las modificaciones comenzarán a las 9 y afectarán principalmente a quienes circulen por el anillo externo de Circunvalación y busquen tomar Ruta 36 en sentido hacia Río Cuarto.

Según se informó, el redireccionamiento permitirá continuar con los trabajos de construcción del altonivel en el sector sur del distribuidor. En el caso de los vehículos livianos, deberán tomar la colectora suroeste del distribuidor, avanzar hasta calle Viña del Mar, girar por calle Defensa y desde allí acceder nuevamente a avenida Vélez Sarsfield con dirección al sur provincial.

El tránsito pesado, en tanto, deberá continuar por Circunvalación y utilizar los tres rulos del distribuidor para incorporarse a Vélez Sarsfield en sentido hacia Río Cuarto.

Las modificaciones estarán vigentes durante aproximadamente dos semanas, período en el que se trabajará en la conexión de colectoras con la rotonda sur del distribuidor. Desde el área vial advirtieron que los desvíos generarán demoras y recomendaron a los conductores optar por vías alternativas.

Además, se solicitó circular con precaución por la zona de obras, reducir la velocidad y respetar la cartelería y las indicaciones del personal que ordena el tránsito.

La obra del altonivel contempla la construcción de un viaducto de más de 600 metros sobre avenida Vélez Sarsfield, entre Circunvalación y calle Defensa. El proyecto incluye también viaductos en los ramales de enlace, tres rotondas para ordenar los cruces y giros del flujo vehicular, y veredas peatonales.

Con estos trabajos se busca separar el tránsito de largo recorrido que utiliza la Ruta 36 Autovía Córdoba–Río Cuarto del tránsito urbano diario de los barrios ubicados en el sector sur de la ciudad.