Córdoba avanza en la organización del L’Étape Tour de France 2026

El Gobierno de la Provincia de Córdoba llevó adelante una reunión de trabajo con intendentes y jefes comunales de las localidades que integrarán el recorrido del L’Étape Argentina by Tour de France 2026, con el objetivo de avanzar en la coordinación territorial, logística y de seguridad de uno de los eventos deportivos internacionales más importantes que recibirá la provincia.

El encuentro, que se desarrolló en el Centro Cívico, reunió a autoridades provinciales y equipos técnicos de las localidades de Bialet Massé, Casa Grande, Córdoba capital, Cosquín, La Calera, La Falda, Malagueño, Mendiolaza, Río Ceballos, San Roque, Santa María de Punilla, Unquillo y Valle Hermoso, quienes forman parte del recorrido de la competencia y tendrán un rol clave en el operativo.

Durante la reunión se trabajó sobre los principales ejes organizativos del evento, entre ellos la planificación del recorrido, los horarios de paso por cada localidad, los cortes y desvíos de tránsito, el dispositivo de seguridad y sanitario, y las acciones conjuntas necesarias entre la Provincia y los gobiernos locales para garantizar el normal desarrollo de la competencia.

Trabajo conjunto, planificación territorial y Economía Naranja

El ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, destacó el valor de la economía naranja como generadora de desarrollo vinculada a la hotelería, la gastronomía, la cultura, el esparcimiento y el deporte.

“Esto significa trabajo para miles de cordobeses y un fuerte impacto en el turismo, la hotelería, la gastronomía y toda la economía vinculada al deporte, además de un trabajo articulado entre la Provincia y los municipios para que el evento se desarrolle en todo el territorio”.

El funcionario aseguró que “el Tour de France llegue a Córdoba no es casualidad. Fuimos elegidos por nuestras rutas, nuestra infraestructura, servicios y porque hay una provincia que se viene preparando hace años para estar a la altura de grandes eventos del mundo”.

En ese marco, el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, destacó el orgullo que significa para Córdoba ser sede de una competencia de esta magnitud e instó a los gobiernos locales a sumarse activamente a la organización del evento: “Junto a la organización y a las áreas del Gobierno provincial trabajamos con cada municipio y comuna en una planificación que garantice el éxito del evento. Para eso debemos trabajar juntos, con nuestros mejores recursos, con profesionalismo y una buena comunicación”.

Asimismo, remarcó el impacto económico y turístico que genera: “Nuestro gobernador Martín Llaryora tiene muy en claro que impulsar la economía naranja es alimentar a la economía local. En un evento que solo se realiza en 23 países, que Córdoba haya sido elegida es un reconocimiento a la infraestructura vial que tenemos y a la experiencia en la organización de grandes eventos”.

Por su parte, el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, puso el foco en el aspecto deportivo y en las condiciones que ofrece la provincia para albergar una competencia de este nivel: “Cuando los representantes del Tour de France recorrieron Córdoba quedaron asombrados. Eso habla de nuestra infraestructura y del trabajo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo”.

Calleri destacó además la importancia del recorrido y del trabajo conjunto con las localidades por donde pasará la carrera: “Van a pasar más de 2.000 participantes por distintas localidades y queremos que todos sean parte para que esta competencia esté a la altura y le muestre al país y al mundo lo que es Córdoba”.

Seguridad y organización de grandes eventos

En relación al operativo de seguridad, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, detalló que el operativo implicará un importante despliegue de recursos humanos y logísticos, especialmente en los tramos donde se producirán cortes prolongados de rutas: “Vamos a necesitar un trabajo muy coordinado con los municipios y comunas.

El compromiso de cada intendente es clave para ordenar el tránsito, asistir a la comunidad y garantizar que la carrera se desarrolle de manera segura”.

L’Étape Argentina by Tour de France 2026 se disputará el domingo 22 de marzo, con largada y llegada en el Estadio Mario Alberto Kempes, y contará con dos recorridos: una Ruta Larga de 134 kilómetros y una Ruta Corta de 64 kilómetros, atravesando rutas y caminos emblemáticos del Valle de Punilla y otras localidades del interior provincial.

La competencia se desarrollará además en un fin de semana destacado para el ciclismo nacional, ya que coincidirá con la realización del Campeonato Argentino de Ruta, fortaleciendo el posicionamiento de Córdoba como sede de grandes eventos deportivos.