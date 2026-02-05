Durante 10 años, la apertura legislativa se hará en el interior

La Legislatura de Córdoba aprobó este miércoles una ley del Ejecutivo provincial que establece que, por los próximos 10 años, la sesión de apertura del período ordinario se realizará en distintas ciudades y localidades del interior de la provincia.

La norma fue sancionada en la primera sesión ordinaria del 148° período legislativo y dispone que la asamblea inaugural se concrete en municipios y comunas que integran el Programa para el Desarrollo e Igualdad Territorial, conocido como Plan de Igualdad Territorial. Además, se incluyó la posibilidad de sumar otras localidades que se incorporen al programa en el futuro.

El texto definitivo amplió el alcance territorial a departamentos del norte, oeste y sur provincial, así como a pedanías específicas del departamento Río Primero. También incorporó un artículo que fija criterios de austeridad, racionalidad del gasto y priorización del uso de infraestructura existente para la organización de cada apertura.

La ley establece, además, que en cada inicio de sesiones el gobernador deberá rendir cuentas sobre el avance y la ejecución de obras, programas y acciones desarrolladas en el marco del Plan de Igualdad Territorial. En situaciones excepcionales, la Legislatura podrá habilitar la participación remota de legisladores que no puedan trasladarse a la sede elegida.

La sesión se desarrolló durante la tarde y fue presidida por la vicegobernadora Myrian Prunotto, con participación del presidente provisorio Juan Manuel Llamosas en distintos tramos del debate. Legisladores oficialistas destacaron que la medida apunta a descentralizar la actividad institucional, fortalecer el federalismo provincial y acercar la Legislatura a las comunidades del interior.