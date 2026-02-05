El fin de semana el Festival Alienígena llegará a Capilla del Monte

Capilla del Monte. La localidad de Capilla del Monte volverá a convertirse en epicentro del misterio, la cultura y el entretenimiento con la realización del Festival Alienígena 2026, que se desarrollará del 6 al 14 de febrero con una nutrida agenda de actividades destinadas a vecinos y turistas.

El tradicional evento, que ya forma parte de la identidad cultural y turística de la localidad cordobesa, ofrecerá propuestas artísticas, recreativas, educativas y culturales vinculadas a la temática ovni, uno de los rasgos distintivos de la ciudad.

Una agenda variada para todos los públicos

La programación comenzará el viernes 6 de febrero con espectáculos musicales y presentaciones artísticas, mientras que durante los días siguientes se sumarán shows, intervenciones culturales, disertaciones, talleres y actividades recreativas en distintos espacios de la ciudad.

Entre las propuestas destacadas se encuentran exposiciones, narraciones, presentaciones teatrales, encuentros vinculados a la investigación del fenómeno ovni y espectáculos musicales en salas y espacios públicos. También habrá actividades destinadas a las infancias y espacios de recreación para toda la familia.

Uno de los ejes del festival será el ciclo de conferencias, que contará con especialistas que abordarán distintas miradas sobre el fenómeno extraterrestre, combinando divulgación, ciencia y aspectos culturales.

Actividades para las infancias

Dentro de la agenda, se destaca la propuesta “Pequeños brillantes: Una aventura de color”, que se realizará el jueves 12 de febrero a las 20 horas en el Teatro Enrique Muiño. La actividad, de carácter libre y gratuito, está orientada al público infantil y propone un espacio creativo y artístico, con cupos limitados y previa inscripción en la Dirección de Cultura local.