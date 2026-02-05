El Tribunal de Cuentas no entregó papeles que le pidió la Justicia

La Fiscalía de Instrucción del Distrito 2, turno 7, informó que el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba se negó a entregar documentación requerida en el marco de una investigación judicial en curso.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por Juan Pablo Quinteros contra integrantes del Tribunal de Cuentas. En ese contexto, este martes se dispuso requerir a las autoridades del organismo copias del expediente administrativo N.º 0002-050337/2025.

La diligencia fue encomendada a personal de la Policía de la Provincia afectado a la Unidad Judicial de Delitos Económicos, que se presentó en la sede del Tribunal para cumplir con la orden judicial.

Según lo informado oficialmente, las autoridades del organismo provincial se negaron a entregar las copias solicitadas, por lo que el personal actuante debió retirarse del lugar sin poder cumplir la comisión dispuesta por la Fiscalía.