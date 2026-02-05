EPEC invertirá más de $6.000 millones en nuevas líneas eléctricas

El presidente de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), Claudio Puértolas, firmó el contrato para la construcción de nuevas líneas de media tensión de 33 kV que unirán las localidades de Charras y Olaeta, y de Ucacha a Bengolea, en el departamento Juárez Celman. La inversión supera los 6.000 millones de pesos.

El acto se llevó a cabo en el Hogar de Día de Olaeta y contó con la participación de intendentes de la región, autoridades de cooperativas eléctricas locales y representantes de la empresa Electromecánica Muro, que estará a cargo de la ejecución de las obras.

Según se informó, los nuevos tendidos permitirán acompañar el crecimiento de la demanda energética en el área de influencia, fortalecer la infraestructura eléctrica y mejorar la confiabilidad del sistema. Además, brindarán mayor flexibilidad a la red de abastecimiento y contribuirán al desarrollo productivo y comercial de la región.

Durante el encuentro, Puértolas destacó que se trata de “una obra histórica” que responde a los lineamientos planteados por el gobernador Martín Llaryora y el ministro de Infraestructura, Fabián López, con el objetivo de atender las necesidades energéticas y de conectividad de las distintas localidades de la provincia.

Estas intervenciones se suman a otros desarrollos que EPEC ejecuta en el sudeste cordobés, como la repotenciación de la Estación Transformadora Las Higueras, que presenta un avance del 70%, y el nuevo tendido eléctrico entre Las Higueras y Chucul, que ya se encuentra finalizado y próximo a entrar en servicio.

En conjunto, las obras complementarias representan una inversión superior a los 11.000 millones de pesos, destinadas a mejorar la calidad y estabilidad del suministro eléctrico en la región.