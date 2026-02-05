Febrero es Carnaval en Bialet Massé

Bialet Massé. El Carnaval vuelve a encontrarse en las calles de Bialet Massé con dos noches para bailar, compartir sabores, disfrutar de las comparsas y dejarse llevar por el ritmo del carnaval norteño y el carnaval cordobés.

Este año la cita es 16 y 17 de febrero con una cartelera para no perdérsela: Los Nombradores del Alba y Los Herrera, además de artistas locales y las tradicionales comparsas.

"No puede faltar nuestro patio de comidas para degustar sabores tradicionales y locales que acompañaran a la perfección esta gran fiesta", señalaron desde el municipio.

La cita es en Av. San Martín esq. Malvinas Argentinas: "Los esperamos un nuevo año para vivir los Carnavales en Bialet Massé" finalizaron.