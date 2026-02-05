Funcionarios escucharon reclamos vecinales en barrios del sudeste capitalino

En el marco del trabajo territorial que impulsa el Gobierno de Córdoba en la ciudad Capital, funcionarios provinciales y municipales participaron de un encuentro con vecinos de los barrios San Vicente, Villa Bustos y 1° de Mayo. La actividad se realizó en el Club Unión San Vicente y contó con la participación de instituciones y organizaciones barriales de la zona.

Durante la reunión se compartieron diagnósticos y se expusieron necesidades vinculadas a infraestructura comunitaria, espacios públicos y proyectos orientados a fortalecer la vida barrial. Entre los principales planteos, los vecinos señalaron la importancia de potenciar espacios de encuentro y contención social, así como la posibilidad de impulsar la construcción de un polideportivo para el sector.

El legislador Miguel Siciliano destacó la relevancia de la presencia del Estado en los barrios y sostuvo que “Córdoba se construye barrio por barrio”, remarcando la necesidad de escuchar a los vecinos y trabajar de manera conjunta para definir prioridades y avanzar con una agenda posible. Además, subrayó la importancia de la articulación entre los distintos niveles del Estado y la comunidad organizada para lograr respuestas más rápidas y con mayor impacto.

En ese sentido, Siciliano valoró el rol de las instituciones barriales y señaló que acompañarlas y fortalecerlas forma parte de un Estado “presente, cercano y comprometido” con el territorio.

Por su parte, el secretario de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deporte de la Municipalidad de Córdoba, Héctor “Pichi” Campana, resaltó el valor del diálogo directo con los vecinos y afirmó que estos encuentros permiten definir el presente y el futuro de los barrios. “Nadie conoce el barrio como quienes lo habitan día a día”, expresó, y aseguró que la escucha activa será una prioridad de la gestión municipal.

Del encuentro participaron representantes de centros vecinales, cooperativas, asociaciones civiles, fundaciones, merenderos, clubes y referentes barriales de San Vicente, Villa Bustos, 1° de Mayo, Maldonado, Altamira y sectores aledaños, además de funcionarios del Ministerio de Vinculación, responsables de los Consejos Barriales y de la articulación con instituciones comunitarias.

La actividad se inscribe en una línea de gestión territorial sostenida por el Gobierno de Córdoba, orientada a promover instancias de diálogo directo y coordinación institucional para acompañar las demandas comunitarias y avanzar en proyectos que mejoren la calidad de vida en los barrios.