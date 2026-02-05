La Falda suma food trucks y peatonal de juegos

La Falda. La ciudad de La Falda continúa ampliando su agenda de verano con una propuesta que combina gastronomía, entretenimiento y paseo familiar. Mañana, desde las 21, se llevará a cabo un encuentro de food trucks acompañado por una peatonal de juegos sobre avenida Edén al 1400.

La iniciativa, enmarcada dentro del programa Verano La Falda 2026, busca generar un espacio al aire libre donde vecinos y turistas puedan disfrutar de distintas propuestas culinarias y actividades recreativas. Durante la jornada participarán diversos emprendimientos gastronómicos móviles que ofrecerán una amplia variedad de comidas y bebidas.

Entre los puestos confirmados se encuentran Hadey Pring, La Capresse, Arabia Food Truck, Saldo Negro Food Truck, B99, Apetitoso y Pedro’s Food Car, entre otros, que aportarán alternativas para todos los gustos, desde opciones rápidas hasta elaboraciones más artesanales.

El evento también contará con la denominada Peatonal de Juegos, un sector pensado especialmente para el público infantil y familiar, que incluirá inflables y espacios recreativos. Además, la actividad se complementará con la presencia de la feria de artesanos y manualistas, sumando un atractivo cultural y comercial a la propuesta.

Desde la organización destacaron que el encuentro forma parte de una serie de actividades destinadas a dinamizar el movimiento turístico y comercial de la ciudad durante la temporada estival, generando espacios de encuentro y recreación para toda la comunidad.

La invitación es abierta y gratuita, y se espera una importante concurrencia de público para disfrutar de una noche que combinará sabores, juegos y paseo al aire libre en uno de los principales corredores de La Falda.