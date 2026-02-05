La “Temporada Real” tuvo otra noche con entradas agotadas

Córdoba. Ayer, la “Temporada Real” en el famoso teatro del mismo nombre en la ciudad de Códoba celebró otra noche a sala llena con la presentación de “Caos de risa”, protagonizada por el Flaco Pailos y Carla Dogliani, dos referentes indiscutidos del humor cordobés.

En un fuerte gesto de respaldo a la iniciativa, la función contó con la presencia del gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, acompañado por el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio; y el ministro de Vinculación y Gestión Institucional de la Provincia, Miguel Siciliano.

En el marco de la función, el Flaco Pailos y Carla Dogliani recibieron un reconocimiento por su trayectoria y su valioso aporte a la cultura cordobesa.

Durante el encuentro, el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, subrayó que la “Temporada Real 2026” forma parte de una política pública basada en el trabajo conjunto entre el sector público, la comunidad artística y el sector privado, orientada a acompañar y potenciar el trabajo artístico durante la temporada de verano, “Desde la Agencia trabajamos para generar condiciones que permitan a los artistas desarrollar y sostener su trabajo, impulsando una sinergia que es clave para el crecimiento del sector cultural”, expresó.

La Temporada Real 2026 se desarrollará a lo largo del mes de febrero y los primeros días de marzo, con funciones en las salas Carlos Giménez y Azucena Carmona.

La propuesta contempla un total de 23 funciones que abarcan humor, teatro, magia y danza, con una fuerte impronta local y la participación de destacados artistas cordobeses.

La programación prioriza el talento local y combina espectáculos unipersonales, teatro, humor y grandes producciones de danza, algunas de ellas con noches de gala, reafirmando el valor simbólico y cultural del Teatro Real como uno de los espacios centrales dentro del mapa cultural de la provincia.

Alejandro Orlando, Facundo Gambandé, Doña Jovita, Mago Willy, el bailarín Hernán Piquín, son otros de los artistas que podrán verse durante la “Temporada Real 2026”.