Municipales en pie de guerra contra el intendente Jorge Soria de Villa Giardino

Villa Giardino. A poco más de dos años de haber asumido sus funciones, el intendente Jorge Soria de Villa Giardino no logra aún que la gestión que encabeza se ponga de pie y comience a resolver aunque sea los servicios básicos de la localidad.

La pasada semana, Soria tomó la determinación de dejar en la calle cinco trabajadores municipales (uno de ellos papá de un niño discapacitado) que se suman al medio centenar despidos en los últimos treinta meses.

En ese contexto el gremio que los nuclea anunció un endurecimiento en los reclamos, que incluirá paros sorpresivos y una movilización para mañana viernes, concentración frente al palacio municipal y corte de media calzada de la ruta 38.

"Necesitamos visibilizar el desgobierno del doctor Jorge Soria y los despidos injustificados que está llevando adelante. El municipio de Villa Giardino se ha transformado en una caza de brujas; cualquiera que está sospechado de tener amistad o responder políticamente a favor del ex intendente Omar Ferreyra es inmediatamente despedido", dijeron los propios empleados del municipio.

En una conferencia de prensa llevada a cabo en el subsuelo de la Cooperativa de Servicios Públicos local, el secretario general del Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales de Villa Giardino, Miguel Díaz, apuntó directamente contra el intendente Jorge Soria, al que acusó de “mentir sobre los números” de las arcas municipales, y advirtió que la “única solución al conflicto es la inmediata reincorporación de los despedidos y retomar la discusión paritaria”. “El intendente (Jorge Soria) dijo que no podían sostener económicamente a estos empleados. Pero si el intendente plantea que la única variable de ajuste son los trabajadores, el mes que viene, cuando no cierren los números, ¿qué van a hacer? ¿Van a despedir más empleados contratados? Hay un ensañamiento hacia el trabajador municipal, que es el que diariamente presta el servicio”, afirmó Díaz a La Estafeta.