Punilla es una de las zonas con mejor calidad de vida del país

Un relevamiento realizado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) volvió a ubicar al Valle de Punilla como una de las zonas con la mejor calidad de vida de la Argentina. Se elaboró un mapa interactivo que comprende a distintas regiones del país y una localidad ubicada en el Valle de Traslasierra se posicionó como la mejor de la Provincia de Córdoba.

El organismo nacional actualizó en las últimas semanas su Índice de Calidad de Vida (ICV) y se muestra a los sectores del Departamento en una escala que oscila entre D1 Y D4, en tonalidades verdes, lo que indica una mejor calificación. En contraposición, las tonalidades rojas muestran los sectores con menor ICV.

El estudio fue elaborado por investigadores del Conicet junto a la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA) y utiliza una escala que va del verde oscuro (D1, mejor calidad de vida) al rojo (D10, peor calidad de vida).

Para la elaboración del mapa, los equipos de investigación trabajaron con datos de los Censos Nacionales de Población, Hogares y Vivienda, estadísticas vitales del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación y relevamientos específicos realizados por la UNCPBA y el Conicet, tanto en territorio como a partir de fuentes publicadas e inéditas.

Para la calificación, se toman en consideración indicadores socioeconómicos (como la educación, la salud y la vivienda) y ambientales (inundaciones, sismos, asentamientos precarios y contaminación), a los que se suman los denominados «recursos recreativos» como las playas, balnearios o espacios verdes, teatros, los centros deportivos y otras actividades de esparcimiento.

La población con mejor ICV es Los Molles, perteneciente a Villa Las Rosas, con una calificación general de D2.

En el caso de Villa Carlos Paz, la mayoría de sus barrios aparecen dentro de la categoría D1 y D2, con apenas algunas excepciones en la zona sur y el oeste que están dentro de la categorías D8, D7 y D6 y D5.