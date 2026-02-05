Regresó el tren a Cosquín y sigue interrumpido hacia Capilla del Monte

Transporte ferroviario
Regresó el tren a Cosquín y sigue interrumpido hacia Capilla del MonteEl servicio se reanudó tras dos días fuera de circulación por un incendio en una formación, aunque continúa suspendido el recorrido hacia Capilla del Monte.
El Tren de las Sierras retomó este jueves su circulación entre Córdoba capital y Cosquín, luego de haber estado fuera de servicio durante dos días a raíz de un incendio en una de las formaciones, situación que obligó a evacuar a los pasajeros.
Pese al regreso parcial del servicio, el tramo Cosquín–Capilla del Monte continúa suspendido. La interrupción responde a trabajos de reparación en las vías, luego de un descarrilamiento ocurrido días atrás en el sector comprendido entre Villa Giardino y Huerta Grande.
Desde la operadora ferroviaria informaron que, mientras se desarrollan las tareas, el tren circulará con frecuencias reducidas y únicamente en el trayecto habilitado entre Córdoba y Cosquín. La reanudación completa del recorrido dependerá del avance de las obras y de las evaluaciones de seguridad sobre el estado del trazado.