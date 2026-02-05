Regresó el tren a Cosquín y sigue interrumpido hacia Capilla del Monte

El Tren de las Sierras retomó este jueves su circulación entre Córdoba capital y Cosquín, luego de haber estado fuera de servicio durante dos días a raíz de un incendio en una de las formaciones, situación que obligó a evacuar a los pasajeros.

Pese al regreso parcial del servicio, el tramo Cosquín–Capilla del Monte continúa suspendido. La interrupción responde a trabajos de reparación en las vías, luego de un descarrilamiento ocurrido días atrás en el sector comprendido entre Villa Giardino y Huerta Grande.

Desde la operadora ferroviaria informaron que, mientras se desarrollan las tareas, el tren circulará con frecuencias reducidas y únicamente en el trayecto habilitado entre Córdoba y Cosquín. La reanudación completa del recorrido dependerá del avance de las obras y de las evaluaciones de seguridad sobre el estado del trazado.