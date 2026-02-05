Río Cuarto presentó la 7° edición del Festival Otoño Polifónico

Este jueves se presentó en el ex Palacio de Justicia de la Capital Alterna, la 7° edición del Festival Otoño Polifónico – Edición Homenaje a Fernando Sassatelli, que reunirá a artistas nacionales, provinciales y locales, en formato de bandas y orquestas sinfónicas, coros, agrupaciones y solistas en distintos espacios de la ciudad.

El encuentro está organizado por la Agencia Córdoba Cultura, la Fundación por la Cultura, la secretaría de Deportes y Turismo del Gobierno de Río Cuarto, la Municipalidad de Río Cuarto.

En el programa se destacan la presencia de Kevin Johansen, el viernes 13 con el brillo de Nahuel Penissi y Los Tekis sinfónicos.

El cierre del día domingo 15, estará a cargo León Gieco, Julia Zenko y los consagrados Baglietto – Vitale, quienes ya formaron parte en ediciones pasada.

El exitoso festival se desarrollará en diferentes escenarios de la ciudad, donde se destacan el Anfiteatro del Parque Sarmiento, el Centro Cultural Viejo Mercado y el Teatro Municipal.

Las entradas para los eventos del Anfiteatro se pueden adquirir a través de la web de Autoentrada o en la boletería del teatro.

En la presentación estuvieron el intendente local, Guillermo De Rivas; el director General del Centro Cívico, Julián Oberti; el presidente de la Fundación por la Cultura de Río Cuarto, Alberto Garavaglia; el secretario de Gobierno y Relaciones Comunitarias, Roberto Koch y la presidenta del Concejo Deliberante de Río Cuarto, Ana Medina.

“Quiero destacar el acompañamiento del Gobierno de la provincia de Córdoba, que apuesta a la cultura e invierte en los festivales para el disfrute de todos los vecinos, como también lo hace el sector privado y los empresarios, que sin la presencia de todos sería imposible continuar con este evento”, dijo De Rivas.

En tanto, Oberti afirmó que «el Gobierno de Córdoba continuará apoyando y acompañando estás manifestaciones culturales. Está ya es la séptima edición: recuerdo los inicios como algo innovador, llamativo y grato para todos».

Cabe destacar, que el día miércoles, se realizará el homenaje a Fernando Sassatelli, quien fuera impulsor y creador de esta festividad. En la oportunidad, se presentarán frente al palacio municipal elencos, artistas y cámaras locales.