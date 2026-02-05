Valle Hermoso invita a hacer trekking en la Cascada de los Helechos

jueves, 5 de febrero de 2026 · 00:08

Redacción El Diario de Carlos Paz

Valle Hermoso. Este sábado 7 de febrero Valle Hermoso invita a vivir una experiencia única: trekking en la Cascada de los Helechos y Cascada del Ángel.

La actividad se realizará en la Reserva Natural Vaquerías, ideal para quienes buscan naturaleza, aventura y desconexión.

Se recomienda llevar agua, sombrero o gorra, calzado cómodo y protector solar y repelente.

"Sumate y reservá tu lugar. Actividad con costo. Inscripciones: +54 9 3548 60-2226", destacaron.