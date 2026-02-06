Bialet Massé vive otra noche de Peatonal de la Cerveza

Las calles céntricas de Bialet Massé se preparan para vivir esta noche la tercera fecha de la Peatonal de la Cerveza Artesanal 2026, una propuesta impulsada por el municipio, a cargo del intendente Eduardo Reyna, orientada a promover el encuentro artístico, fortalecer el turismo y poner en valor la producción gastronómica local.

Después de vibrar al ritmo de las noches festivaleras de los Espectáculos Callejeros del Festival de Cosquín, la celebración musical continúa hoy en Bialet Massé con la peatonal como escenario.

El evento contará con un escenario central, rodeado de beertrucks y foodtrucks, donde emprendedores y productores locales volverán a lucirse con sus mejores elaboraciones. Una postal veraniega que se completa con una amplia variedad de cervezas artesanales, pensada para disfrutar en familia y con amigos.

La noche tendrá además una destacada grilla musical, con propuestas variadas para todos los gustos. Entre los músicos se encuentra Pedro «El Cruel», cantor punillense, habitual de fiestas y escenarios de la región, quien se destaca por su carisma y por reinterpretar los clásicos del cuarteto cordobés con la voz y la sensibilidad de las nuevas generaciones cuarteteras. También será parte de la jornada «Snooze», banda de punk rock alternativo nacida en Tanti y Estancia Vieja, reconocida por fusionar canciones populares y covers con la potencia del punk rock, sumando además composiciones propias cargadas de energía y actitud

La propuesta musical se completa con Macumbia, una banda nacida en el Valle de Punilla que fusiona la raíz bailable de la cumbia con una estética moderna y ritmos urbanos. Con percusión, vientos, güiro, bajos profundos y guitarra eléctrica, Macumbia propone una experiencia festiva pensada para bailar y disfrutar sin parar.

La Peatonal de la Cerveza Artesanal se consolida así como una iniciativa cultural y turística que, con el impulso del municipio, sigue fortaleciendo el movimiento artístico, gastronómico y productivo de Bialet Massé.