Capilla del Monte despliega una variada agenda cultural y recreativa

Capilla del Monte. La ciudad de Capilla del Monte continúa consolidándose como uno de los principales destinos turísticos de las sierras cordobesas con una nutrida agenda de actividades culturales, recreativas y deportivas en el marco del programa “Veranizate 2026”. Durante varios días de febrero, vecinos y turistas podrán disfrutar de propuestas para todas las edades, con el Festival Alienígena como uno de los grandes atractivos.

Las actividades continuarán este viernes 6 con una nueva edición del yoga restaurativo a las 10:00 en el Balneario Calabalumba, mientras que a las 21:30 comenzará el Festival Alienígena con su tradicional desfile y shows en el sector de Cinco Esquinas.

El sábado 7, el Festival Alienígena seguirá siendo protagonista con otro desfile y espectáculos en Cinco Esquinas desde las 21:30. En simultáneo, el Club Capilla será sede del evento deportivo “Capilla Fight Combat”, que sumará adrenalina a la propuesta del fin de semana.

El domingo 8, las actividades del festival continuarán con la presentación de la Orquesta Cristal a las 19:00 en el Cine Teatro Enrique Muiño. Más tarde, desde las 20:30, el mismo espacio será escenario de un ciclo de conferencias vinculado a la temática del encuentro.

La agenda proseguirá el lunes 9 con una salida de senderismo al atardecer desde las Escalinatas de Turismo a las 19:00. Además, el Festival Alienígena ofrecerá recreación para niños en calle Techada y, desde las 18:30, un nuevo ciclo de conferencias en la Sala Poeta Lugones.

Finalmente, el martes 10 comenzará con caminatas matutinas a las 8:00 desde las Escalinatas de Turismo, seguido por yoga restaurativo a las 10:00 en el Balneario Calabalumba y una clase de zumba a las 19:00. En paralelo, el Festival Alienígena continuará con conferencias desde las 18:30 en el Cine Teatro Enrique Muiño.

Con esta amplia programación, Capilla del Monte apuesta a combinar naturaleza, bienestar, arte y espectáculos, fortaleciendo su propuesta turística y ofreciendo múltiples alternativas de disfrute durante la temporada de verano.