Córdoba avanza en la universalización de la Sala de 3 Años en escuelas rurales

En el marco del Plan de Desarrollo Educativo Provincial 2024–2027, con proyección a 2033, el Gobierno de Córdoba avanza en el fortalecimiento de la educación inicial como eje estratégico del derecho a la educación, con especial énfasis en la universalización de la Sala de 3 Años en escuelas rurales.

La política educativa provincial viene ampliando de manera sostenida el nivel inicial, tras la obligatoriedad de las salas de 5 y 4 años, y actualmente prioriza el acceso de niñas y niños de 3 años a propuestas educativas de calidad desde el inicio de la escolaridad obligatoria, especialmente en contextos rurales.

Al respecto, el ministro de Educación de la Provincia, Horacio Ferreyra, destacó que esta iniciativa “expresa una decisión concreta del Estado provincial de llegar con educación inicial a cada rincón de Córdoba”. En ese sentido, remarcó que en el ámbito rural “universalizar la Sala de 3 Años implica organizar la escuela, los recursos y el acompañamiento necesario para que ninguna familia quede fuera del sistema educativo desde el inicio”.

La implementación de la Sala de 3 Años en escuelas rurales apunta a garantizar igualdad de oportunidades educativas en todo el territorio provincial, beneficiando especialmente a las infancias que viven en zonas alejadas de los grandes centros urbanos. En estos contextos, el nivel inicial cumple un rol clave en el desarrollo de la alfabetización temprana, la autonomía, la socialización y el pensamiento creativo, a través de propuestas pedagógicas acordes a la edad y al entorno.

Desde el Ministerio de Educación señalaron además que la educación inicial en ámbitos rurales presenta características específicas, como el trabajo en aulas plurinivel y una organización flexible de la enseñanza. Estas condiciones favorecen prácticas pedagógicas situadas, innovadoras y enriquecedoras, orientadas a acompañar el desarrollo integral de cada niño y niña.

Cronograma de inscripciones

En este marco, se informó que a partir del 18 de febrero, las familias que residan en zonas rurales de la provincia podrán acercarse a la escuela primaria rural más cercana a su domicilio para realizar la inscripción de niñas y niños de 3 años al ciclo lectivo 2026.

El ingreso al nivel inicial constituye un hito fundamental en la trayectoria educativa, ya que marca el comienzo del recorrido por la escolaridad obligatoria y permite un acompañamiento temprano de las trayectorias escolares.

Ante cualquier consulta, las familias pueden comunicarse al correo [email protected].