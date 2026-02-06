La Escuela de Verano del Polo de la Mujer abrió su temporada

Esta semana quedó inaugurada la Escuela de Verano del Polo Integral de la Mujer, una iniciativa que vuelve a ponerse en marcha durante la temporada estival en el Centro de Desarrollo Deportivo Güemes, ubicado en Bolívar 836, en la ciudad de Córdoba.

El espacio está destinado a mujeres que forman parte de los programas del Polo de la Mujer, junto a sus hijas e hijos, y busca garantizar el acceso a actividades recreativas, sociales y de cuidado, en un entorno acompañado por equipos profesionales.

La propuesta incluye pileta libre, aquagym, actividades deportivas, talleres reflexivos, pintura, baile y yoga, con el objetivo de promover la socialización, el bienestar y el ejercicio pleno de derechos durante el verano.

La Escuela de Verano se desarrolla de manera articulada entre la Secretaría de la Mujer y la Agencia Córdoba Deportes, y funciona como un espacio de contención y acompañamiento integral.

Desde su puesta en marcha, hace ocho años, más de 1.800 mujeres, niñas y niños participaron de esta propuesta a lo largo de distintas ediciones.

La jornada inaugural contó con la presencia de autoridades provinciales, equipos técnicos y profesionales que acompañan el trabajo cotidiano del Polo Integral de la Mujer.