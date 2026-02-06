“La Falda en Bici”, un paseo pensado para toda la familia

La Falda. En el marco de las actividades de verano, la ciudad de La Falda continúa sumando propuestas recreativas y saludables para vecinos y turistas. Durante febrero, se llevará adelante “La Falda en Bici”, una iniciativa que invita a recorrer distintos puntos de la localidad en un paseo guiado y pensado para toda la familia.

La actividad se realizará todos los martes del mes, con salida programada a las 19:00 horas desde la Secretaría de Turismo, ubicada en Avenida Edén 92. La propuesta busca promover el uso de la bicicleta como medio de recreación, fomentar hábitos saludables y ofrecer una alternativa para conocer la ciudad desde una perspectiva diferente.

Desde la organización destacaron que el paseo es de carácter recreativo y abierto a participantes de distintas edades, por lo que se recomienda asistir con bicicleta en condiciones, casco y elementos de seguridad. Además, se trata de una actividad libre y gratuita, aunque con cupos limitados, por lo que se sugiere realizar la inscripción previa.

“La Falda en Bici” forma parte de la agenda de “Veranó en La Falda 2026”, el programa que reúne diversas actividades culturales, deportivas y turísticas destinadas a consolidar a la ciudad como uno de los principales destinos serranos durante la temporada estival.

La propuesta busca no solo incentivar el deporte y el contacto con la naturaleza, sino también generar espacios de encuentro y disfrute al aire libre, aprovechando los paisajes y circuitos urbanos que caracterizan a La Falda.